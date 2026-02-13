Tiso, rappresentante dell’Accademia IC, ha rivolto un appello alle istituzioni italiane per affrontare la difficile condizione degli anziani, evidenziando come pensioni basse, costi crescenti e sanità inadeguata aggravino la loro solitudine sociale, situazione che si fa sempre più evidente nelle città del Nord.

Anziani in difficoltà in Italia: pensioni basse, costi in aumento, sanità inadeguata e crescente solitudine sociale denunciate da Accademia Iniziativa Comune e Bandiera Bianca. “ A nome di Carmela Tiso portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca, vogliamo portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni il grido di allarme che ci arriva da tanti anziani in tutta Italia. Riceviamo spesso lettere di persone anziane che raccontano una realtà fatta di pensioni insufficienti, bollette sempre più alte, affitti in aumento e costi sanitari difficili da sostenere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sociale, Tiso (Accademia IC): “La dura vita degli anziani: istituzioni facciano di più”

Approfondimenti su sociale tiso

In Italia, anziani e servizi sociali continuano a mostrare differenze evidenti tra Nord e Sud.

Il rapporto tra anziani e animali può offrire benefici significativi per il loro benessere emotivo, sociale e cognitivo.

Argomenti discussi: Sociale, Tiso(Accademia IC): Anziani e servizi, Italia a due velocità; Salute, Tiso(Accademia IC): Su epilessia istituzioni e mondo scientifico insieme; Impegno civico, diritti e solidarietà: le sfide di Accademia IC. Parola a Carmela Tiso; Ambiente, Tiso(Accademia IC): Legge sul Ripristino Natura importante per Ue e Italia.

Sociale, Tiso(Accademia IC): La dura vita degli anziani: istituzioni facciano di piùA nome di Carmela Tiso portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca, vogliamo portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni il ... meridiananotizie.it

Sociale, Tiso (Accademia IC): Anziani e servizi, Italia a due velocitàNewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. L’invecchiamento della popolazione italiana sta assumendo le sembianze di un fenomeno quasi strutturale, destinato a influenzare profondamente l’organiz ... newtuscia.it

Sociale, Tiso (Accademia IC): "Ortoterapia grande strumento a supporto dei più fragili" - facebook.com facebook