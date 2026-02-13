smog in campania maglia nera napoli casoria acerra aversa e trentola

L’inquinamento dell’aria in Campania peggiora, e Napoli, Casoria, Acerra, Aversa e Trentola occupano ancora le prime posizioni per i livelli di smog. La causa principale risiede nelle emissioni dei veicoli e delle industrie locali. Recenti rilevazioni mostrano che le polveri sottili superano frequentemente i limiti consentiti, rendendo l’aria più difficile da respirare. I cittadini di queste zone si trovano ad affrontare giornate con un’aria pesante e fastidiosa, soprattutto nelle ore pomeridiane.

In Campania l’aria è sempre più irrespirabile. Non è solo una sensazione diffusa, ma una fotografia certificata dai numeri: lo smog continua ad avvolgere le città, con il capoluogo campano e diversi comuni delle province di Napoli e Caserta che conquistano, ancora una volta, la maglia nera dell’inquinamento atmosferico. A lanciare l’allarme è il nuovo report di Legambiente "Mal’Aria di città 2026", che analizza i dati del 2025 sulla qualità dell’aria nelle città campane, concentrandosi in particolare sui livelli di PM10 e PM2.5, le polveri sottili più pericolose per la salute. Secondo il dossier, 9 comuni su 33 monitorati superano la soglia dei 35 giorni annui oltre il limite giornaliero di PM10, un indicatore che segnala situazioni di criticità ripetute e vere e proprie emergenze sanitarie, soprattutto nei periodi di stagnazione dell’aria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

