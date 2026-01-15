Modena è ancora maglia nera regionale per lo smog unica città a sforare i limiti

Modena si conferma come la città dell'Emilia-Romagna con i livelli di inquinamento più elevati, rimanendo l’unica a superare i limiti consentiti per lo smog. Nonostante i miglioramenti a livello regionale, l’aria della città continua a evidenziare criticità. Il report 2025 di Arpae evidenzia questa situazione, sottolineando l’importanza di interventi mirati per migliorare la qualità dell’aria nel territorio.

Se l'Emilia-Romagna tira un sospiro di sollievo, Modena resta soffocata dallo smog. È una fotografia in chiaroscuro quella scattata dal report 2025 di Arpae sulla qualità dell'aria: se a livello regionale i valori medi annuali sono ampiamente entro i limiti di legge, la nostra città si distingue. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Un’altra giornata di smog a Milano: in città concentrazioni di Pm10 ancora oltre i limiti

Leggi anche: Antonella Clerici: “Io unica donna a condurre Affari Tuoi, non lo rifarei. A De Martino chiedo sempre di non sforare”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Affitti alle stelle, Modena maglia nera dei rincari: "Palazzine ristrutturate trasformate in ‘alveari’" - Modena, 11 dicembre 2025 – Modena svetta nella classifica delle città con il più forte incremento dei canoni medi, che sono aumentati in un anno da 385 a 506 euro. ilrestodelcarlino.it

Il nostro bomber @dudu_costa87 raggiunge un traguardo leggendario con la maglia del Modena Cavezzo Futsal: 150 reti realizzate tra le fila gialloblù. Un numero incredibile che certifica il valore assoluto, il fiuto del gol e l’attaccame facebook