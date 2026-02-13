SMA | Ricerca italiana rivela origine embrionale della malattia nuove terapie in vista

L’Università di Milano ha scoperto che l’atrofia muscolare spinale (SMA) inizia a svilupparsi già nel grembo materno. La ricerca italiana ha identificato per la prima volta l’origine embrionale di questa malattia, aprendo la strada a terapie più mirate e precoci. I ricercatori sperano che questa scoperta possa portare a trattamenti ancora più efficaci, in grado di intervenire prima che i danni muscolari diventino irreversibili.

SMA: la malattia inizia a svilupparsi nel grembo materno, una svolta nella ricerca apre nuove speranze terapeutiche. L'Atrofia Muscolare Spinale (SMA), una grave patologia neurodegenerativa che colpisce i bambini, inizia a manifestarsi molto prima di quanto si pensasse, già durante lo sviluppo embrionale. Una ricerca italiana, condotta da team dell'Università Statale di Milano, della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e in collaborazione con la Columbia University di New York, ha svelato questo meccanismo cruciale, aprendo nuove prospettive per trattamenti più precoci ed efficaci.

