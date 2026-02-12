L'Atrofia Muscolare Spinale, conosciuta come SMA, colpisce il sistema nervoso centrale molto prima di quanto si pensasse. È stato scoperto che la malattia inizia già nelle prime fasi dello sviluppo embrionale, molto prima che si manifestino i sintomi. Questa novità potrebbe cambiare il modo in cui si affrontano diagnosi e trattamenti in futuro.

AGI - L' Atrofia Muscolare Spinale (SMA) – una malattia del sistema nervoso tradizionalmente associata alla neurodegenerazione dei motoneuroni – colpisce il sistema nervoso centrale molto prima di quanto si pensasse, già nelle primissime fasi dello sviluppo embrionale. Questa è la scoperta centrale di uno studio appena pubblicato su Nature Communications, frutto di una collaborazione tra i gruppi di ricerca del “Centro Dino Ferrari” (Università Statale di Milano), Humanitas University, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, e la Columbia University di New York. La ricerca, coordinata da Stefania Corti (Università degli Studi di Milano) e Simona Lodato (Humanitas University), ribalta la visione tradizionale della SMA come malattia esclusivamente del motoneurone. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - SMA: la malattia inizia nello sviluppo embrionale

Approfondimenti su Atrofia Muscolare Spinale

Jesy Nelson, cantante delle Little Mix, ha condiviso pubblicamente che le sue gemelle, Ocean Jade e Story Monroe, sono state diagnosticate con l'atrofia muscolare spinale di tipo 1, una delle forme più gravi di questa malattia muscolare.

