Skeleton oggi in tv Olimpiadi 2026 | orari giovedì 12 febbraio streaming italiani in gara

Oggi inizia ufficialmente la gara di skeleton alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La prima run maschile si svolge questa mattina alle 9. I primi atleti italiani sono in pista e si preparano a dare il massimo. La competizione entra nel vivo, con molti occhi puntati sugli sportisti che sfidano il ghiaccio in cerca di medaglie.

Ci siamo! Inizia la caccia alle medaglie anche per lo skeleton. Nella giornata odierna, giovedì 12 febbraio, infatti, prenderà ufficialmente il via la gara maschile che, a partire dalle ore 09.30, darà il via alle prime due manche del proprio programma. Alle ore 11.05 toccherà alla seconda, mentre nella giornata di domani, venerdì 13 febbraio, si chiuderà con le due ultime manche.

Oggi alle 9 prende il via la gara di skeleton maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Skeleton oggi, Olimpiadi 2026: orari 12 febbraio, tv, streaming, italiani in garaCi siamo! Inizia la caccia alle medaglie anche per lo skeleton. Nella giornata odierna, giovedì 12 febbraio, infatti, prenderà ufficialmente il via la ...

