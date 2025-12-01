Como mancano 45 medici di base ma nessuno resta senza assistenza | ecco perché
Nel territorio di Asst Lariana prosegue la difficoltà nel reperire medici di medicina generale. I numeri aggiornati dicono che servirebbero 45 professionisti in più per coprire pienamente il fabbisogno dei cittadini.Nonostante questo, tutti i residenti hanno comunque un medico di riferimento: i. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Como, mancano 45 medici di base ma “nessuno resta senza assistenza”: ecco perché - Professionisti insufficienti ma nessun assistito resta scoperto: stabilizzazioni in arrivo e ambulatori temporanei dove mancano sostituti ... Come scrive quicomo.it
