Il padre di Lamine Yamal provoca i tifosi avversari e crea tensione sugli spalti | interviene la sicurezza

Durante Betis-Barcellona il padre di Yamal ha innescato scontri verbali con i tifosi biancoverdi, costringendo la sicurezza a intervenire. L’episodio arriva mentre il giovane talento brillava in campo con gol e giocate decisive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

