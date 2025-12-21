Un ’Cantico Libero’ per San Francesco

In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, prende vita una nuova iniziativa per ricordare la sua figura. Si tratta del contest ' L'Arte Musicale da San Francesco: 800 anni di ispirazione ' – coordinata da Giordano Sangiorgi del Mei (Meeting delle Etichette Indipendenti) e realizzata in collaborazione con Kayros Onlus e Cet – presentato al Ministero della cultura, per cercare e valorizzare i nuovi talenti musicali italiani. L'obiettivo è valorizzare i temi francescani (pace, fraternità, giustizia sociale) attraverso i linguaggi musicali contemporanei. Il progetto si articola in diverse fasi per tutto il 2026: il focus è appunto il contest ' Il Mio Cantico Libero ', concorso nazionale gratuito per cantautori, rapper, dj, band e ensemble under 35 di qualsiasi genere.

