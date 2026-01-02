Secondo le ultime indiscrezioni, Silent Hill Remake potrebbe essere rilasciato nel 2026. Dopo il successo di Silent Hill 2 Remake e Silent Hill F, Konami intende consolidare la saga con nuovi remake, spin-off e capitoli originali. Il 2026 potrebbe rappresentare il ritorno del titolo originale, segnando un possibile nuovo capitolo nella storia del franchise. La community attende con interesse sviluppi ufficiali su questa possibile release.

Gli ottimi risultati in termini di vendite e critica di Silent Hill 2 Remake e Silent Hill F hanno soddisfatto Konami che adesso pensa a rendere la saga un appuntamento annuale tra remake, spin off e nuovi capitoli, il 2026 è l’anno per il ritorno del capostipite della saga? I tempi in cui il mondo videludico entrava in fibrillazione per il rilascio del playable trailer di Silent Hills sono ormai lontani anni luce. Quando il 12 agosto del 2014 Hideo Kojima ha mostrato al mondo la sua visione della saga storica di Konami, i fan della serie erano orfani di un buon Silent Hill ormai da 10 anni. Nel 2004 era infatti uscito Silent Hill 4: The Room, ultimo capitolo curriculare della saga e ultimo di buon livello. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Silent Hill Remake potrebbe giungere nel 2026: Konami punta forte sulla saga horror

