Pietro Sighel svela | Arianna Fontana? Chi la conosce…Siamo una squadra solo in quei 2 minuti in pista

Pietro Sighel ha messo in chiaro che, a suo avviso, Arianna Fontana non ha più lo stesso peso nel team. “Chi la conosce…”, ha detto, sottolineando che la squadra funziona solo in quei due minuti in pista. Sighel ha chiuso la staffetta mista dello short track, portando a casa una vittoria netta per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Pietro Sighel ha avuto l’onore di chiudere la staffetta mista dello short track, che l’Italia ha saputo vincere in maniera perentoria alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurro ha tagliato il traguardo di spalle, regalando spettacolo al pubblico e completando in maniera vincente una gara caratterizzata dal sublime sorpasso confezionato da Arianna Fontana ai danni della cinese, facendo poi il vuoto in fase di cambio con Elisa Confortola. Il 26enne tornerà in scena questa sera sul ghiaccio del capoluogo lombardo nei 1000 metri, ma a tenere banco nelle ore che precedono la prima prova individuale è la polemica che il trentino ha aperto con la compagna di squadra Arianna Fontana, capace di conquistare dodici medaglie in carriera ai Giochi (a -1 dal record assoluto di Mangiarotti) e che due giorni fa è stata splendida protagonista nella staffetta, firmando la grande manovra che nei fatti ha trascinato il quartetto tricolore verso l’apoteosi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sighel non ha usato mezzi termini per commentare Fontana.

Dopo l’oro olimpico nella staffetta mista di short track, l’allegria e l’emozione sembravano aver unito tutto il team italiano.

