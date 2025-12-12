Aumenti per sigarette tabacco elettroniche | da quando e i nuovi prezzi a pacchetto

Dal 1° gennaio 2026, i prezzi delle sigarette, del tabacco e delle sigarette elettroniche aumenteranno a causa delle nuove accise introdotte dalla Manovra economica. Questa misura comporterà un incremento dei costi per milioni di consumatori italiani, rendendo più oneroso il consumo di prodotti del tabacco già a partire dall'inizio del prossimo anno.

Dal 1° gennaio 2026 fumare costerà più caro per milioni di consumatori italiani. La nuova Manovra economica, infatti, introduce un incremento delle accise sui prodotti del tabacco che farà lievitare il prezzo dei pacchetti già a inizio anno. Si tratta di uno degli interventi fiscali più incisivi del provvedimento, una scelta che il Governo motiva come necessaria sia per rafforzare i conti pubblici sia per scoraggiare il consumo di tabacco attraverso un aumento dei costi. Una misura, dunque, che unisce esigenze di bilancio e obiettivi sanitari, destinata a farsi sentire nelle abitudini dei fumatori.