Roberta Conti, capogruppo della Lega a Faenza, ha dichiarato che la città si trova in linea con il resto d’Italia sulla questione della sicurezza, rispondendo alle critiche rivolte all’Amministrazione comunale dopo alcuni episodi di cronaca recente.

Il tema della sicurezza diventa campo di discussione politica. Nei giorni scorsi infatti la capogruppo della Lega Roberta Conti aveva commentato alcuni episodi di cronaca criticando l’Amministrazione comunale. "Chi governa oggi Faenza e si ricandida a governarla ha una responsabilità enorme per quello che sta accadendo. I cittadini hanno paura e anche stare in casa non è più sicuro". La segretaria comunale leghista aveva poi aggiunto, riguardo al programma elettorale del candidato Claudio Miccoli che la questione della sicurezza "sarà un cardine non negoziabile: presidio del territorio, prevenzione reale, videosorveglianza, illuminazione, attenzione costante ai quartieri e collaborazione vera con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, "Faenza in linea con il resto d’Italia"

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Sicurezza, Faenza in linea con il resto d’Italia; Faenza, Fratelli d’Italia segnala criticità in via Soldata.

Sicurezza, Faenza in linea con il resto d’ItaliaIl tema della sicurezza diventa campo di discussione politica. Nei giorni scorsi infatti la capogruppo della Lega Roberta Conti aveva commentato alcuni episodi di cronaca criticando l’Amministrazione ... ilrestodelcarlino.it

Faenza, sei lavoratori stranieri in nero in un’aziendaFAENZA. Scoperti 6 lavoratori in nero e riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. E’ questo l’esito di un’attività ... corriereromagna.it

Sul tema della sicurezza, esce oggi una nota dell’Amministrazione comunale di Faenza, non firmata e quindi attribuibile direttamente al sindaco della città Massimo Isola, che senza tanti giri di parole attacca frontalmente il centrodestra per una campagna defi - facebook.com facebook