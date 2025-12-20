Fine dei lavori sui binari | torna percorribile l' intera linea Faenza-Firenze
Riprenderà lunedì 19 gennaio, in anticipo sui tempi previsti, la circolazione dei treni tra Marradi e Crespino del Lamone. Sono infatti in corso di ultimazione le lavorazioni per il ripristino di tratti di sede ferroviaria, gallerie e impianti tecnologici. Torna così percorribile in treno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
