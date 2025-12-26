Linea Faenza - Firenze via Borgo San Lorenzo | circolazione sospesa fino a venerdì pomeriggio

Permane l'allerta rossa Sanf sulla tratta Borgo S Lorenzo- Crespino sul Lamone. La circolazione ferroviaria è sospesa fino al pomeriggio di venerdì. È confermato il servizio commerciale con bus come da programma consolidato. Sistemi di infomobilità e smart caring in continuo aggiornamento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Linea Faenza - Firenze via Borgo San Lorenzo: circolazione sospesa fino a venerdì pomeriggio

Linea Faentina riaperta: dal 19 gennaio tornano i treni tra Marradi e Crespino - Riprenderà lunedì 19 gennaio, in anticipo sui tempi previsti, la circolazione dei treni tra Marradi e Crespino del Lamone. ravenna24ore.it

Treni, linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza: completati i lavori di potenziamento - Firenze, 2 settembre 2024 – Si sono conclusi la scorsa notte, come da programma, i lavori svolti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) che erano iniziati sabato 3 agosto tra Faenza e Borgo San ... lanazione.it

LAVORI PUBBLICI - La circolazione dei treni tra Marradi e Crespino del Lamone riprenderà nell'anno nuovo, rendendo percorribile, quindi, l'intera linea Faenza-Firenze - facebook.com facebook

