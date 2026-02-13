Danni per il forte vento in Sicilia Barbagallo Pd | Regione attivi lo stato di calamità

Il forte vento che si è abbattuto in Sicilia ha causato ingenti danni, come ha spiegato Barbagallo del Pd, chiedendo alla Regione di dichiarare lo stato di calamità. Le raffiche hanno sradicato alberi di grandi dimensioni e hanno piegato o abbattuto numerosi pali della luce, lasciando alcune zone senza energia elettrica. In alcune aree, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere i tronchi caduti sulle strade e mettere in sicurezza gli abitanti.

Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che ha ricevuto decine di segnalazioni per i danni causati stanotte dal vento, anche nei paesi etnei "Raffiche di vento violentissime che hanno sradicato alberi di grosso fusto e in alcuni casi hanno addirittura divelto, piegato e abbattuto anche pali della luce. Oltre a causare danni ingenti di ogni genere ad infrastrutture, case private e aziende sia sulla costa, sia nelle zone interne ma anche nelle città di ogni parte della Sicilia. In vita mia non avevo mai visto venti di questa forza e di questa intensità". Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che ha ricevuto decine di segnalazioni per i danni causati stanotte dal vento, anche nei paesi etnei.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni in Sicilia, con condizioni meteo ancora critiche.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la Regione ha richiesto ufficialmente lo stato di calamità naturale, evidenziando danni considerevoli soprattutto nel settore agricolo.

