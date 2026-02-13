Sicilia nel ciclone | Schlein tra danni e richieste di fondi per la ricostruzione priorità alla prevenzione

Elly Schlein si è spinta tra le macerie di Trapani, visitando le zone devastate dal ciclone Harry, che ha provocato ingenti danni in Sicilia, e ha lanciato un appello urgente per ottenere più fondi destinati alla ricostruzione, sottolineando però che la priorità deve essere la prevenzione di future calamità.

Schlein tra le macerie di Trapani: un appello per la Sicilia ferita e un piano per il futuro. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha visitato ieri le zone colpite dal ciclone Harry in provincia di Trapani, in Sicilia, per poi recarsi a Palermo per una manifestazione contro il referendum costituzionale. La sua presenza ha portato all'attenzione nazionale la devastazione che ha colpito le comunità locali e la necessità di un intervento urgente e di una pianificazione a lungo termine per proteggere un territorio fragile. La devastazione lungo la costa: un'economia in ginocchio. Il ciclone Harry ha sferzato la costa trapanese, in particolare Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Torretta Granitola, causando danni ingenti alle infrastrutture e alle attività economiche.

Elly Schlein torna a parlare dalla Sicilia e chiede di fermare i lavori del Ponte sullo Stretto.

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, in particolare nel Messinese, con una stima di circa 200 milioni di euro.

Ciclone Harry, Schlein in Sicilia: Subito un miliardo per le emergenze, non si può aspettareNon si sta facendo abbastanza per le emergenze. È un'accusa netta quella lanciata da Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, intervenuta a

Schlein a Palermo per il No al referendum: Il governo vuole controllare i giudiciElly Schlein è arrivata a Palermo per sostenere il No al referendum sulla riforma della giustizia, intrecciando la campagna referendaria con un'altra parola chiave: Sud. Lo fa parlando di nuova

Tonnarella, a Mazara del Vallo: anche qui, nella Sicilia occidentale, il ciclone Harry ha colpito con una violenza brutale. Abbiamo incontrato lavoratori balneari che si sono visti spazzare via una vita di lavoro e sacrifici: il mare ha portato via 30 metri di spiaggia,