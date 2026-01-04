Etna accesso alla Valle del Bove | Federescursionismo Sicilia chiede chiarimenti sulle ordinanze dopo la colata lavica

Federescursionismo Sicilia ha richiesto chiarimenti riguardo alle attuali ordinanze di accesso alla Valle del Bove, interessata dalla recente colata lavica sull’Etna iniziata il 1º gennaio. La questione riguarda le restrizioni e le misure di sicurezza adottate, fondamentale per garantire la tutela sia degli escursionisti che dell’ambiente vulcanico. La richiesta mira a chiarire le modalità di accesso e le eventuali limitazioni in vigore, nel rispetto della sicurezza e della tutela del territorio.

Federescursionismo Sicilia interviene nel dibattito sull'accesso alla Valle del Bove dopo la colata lavica in corso sull'Etna dal 1 gennaio. Con un post su Facebook l'associazione informa di avere inviato una comunicazione formale al Comune di Milo e al Dipartimento Regionale della Protezione.

Etna, colata lavica: nuova fessura nella Valle del Bove - 420 la colata lavica che da ieri fuoriesce da una frattura eruttiva sull’ Etna, all’interno della Valle del Bove. corrieredellacalabria.it

Etna, colata lavica in Valle del Bove: attivate misure di prevenzione - Colata lavica in Valle del Bove sull’Etna: nessun rischio per i centri abitati. ragusah24.it

Etna, divieto di accesso alla colata. Federescursionismo : «Risposta non è interdizione totale, ma gestione intelligente» L'associazione delle guide naturalistiche scrive al sindaco di Milo che, su sollecitazione della Protezione civile, ha emesso un'ordinanza c - facebook.com facebook

Federescursionismo Sicilia interviene ufficialmente nel dibattito sull’accesso alla Valle del Bove dopo la colata lavica in corso sull’Etna dal primo gennaio. x.com

