Contributi alle scuole per abbonamenti a riviste e quotidiani | spese ammesse fino al 28 febbraio Domande entro il 16 marzo

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha aperto un bando per le scuole. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono chiedere contributi per coprire le spese di abbonamenti a riviste e quotidiani. Le domande devono essere inviate entro il 16 marzo, mentre le spese sono ammesse fino al 28 febbraio. L’obiettivo è sostenere l’uso di materiali editoriali utili alla didattica.

