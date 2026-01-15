Lavori sull' A14 diramazione per Ravenna chiude per una notte lo svincolo di Cotignola

Per consentire interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza, lo svincolo di Cotignola sulla D14 Diramazione per Ravenna sarà chiuso dalla domenica sera alle prime ore di lunedì. La chiusura interesserà sia l’entrata verso Ravenna che l’uscita provenendo dalla A14 Bologna-Taranto. Il provvedimento sarà in vigore dalle 22:00 di domenica 18 gennaio alle 5:00 di lunedì 19 gennaio.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di domenica 18 alle 5:00 di lunedì 19 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso Ravenna e in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto. In alternativa si.

