Lavori per il centro sportivo del Modena chiude lo svincolo di ponte Navicello

Da modenatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da sabato 17 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Ponte Navicello sulla strada provinciale 255

Partiranno sabato 17 gennaio i lavori di adeguamento della strada provinciale 255 "di San Matteo della Decima - Nonantolana", nella zona del ponte sul fiume Panaro a Bagazzano tra Nonantola e Modena.L'intervento comporterà il restringimento della carreggiata stradale ed il limite massimo di 30. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Chiude in uscita il casello di Modena Nord per riasfaltatura dello svincolo

Leggi anche: Lavori sull'autostrada A14: chiude per una notte lo svincolo di Val di Sangro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nonantola, da lunedì 17 gennaio partono i lavori sulla Sp 255 per costruire la nuova strada di accesso al centro sportivo del Modena calcio; Centro Sportivo San Martino, aggiudicati i lavori per la rete idrica e fognaria; Dai corsi di nuoto libero alla sala pesi, dopo la crisi (e i lavori) riapre il Centro sportivo; Pievepelago, via ai lavori per la riqualificazione dell’ex asilo.

lavori centro sportivo modenaCentro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato - Sport: Chiusura a tutto il transito veicolare e pedonale del ramo di collegamento tra la strada provinciale 255 ed il ponte del Navicello ... lapressa.it

lavori centro sportivo modenaIl presidente del Modena: «Il nostro centro sportivo? Velocità dei lavori impressionante» - La sconfitta del Braglia contro il Monza ha chiuso non certo con un sorriso il 2025 del Modena che sta vivendo, a livello di risultati, il momento peggiore di questa prima parte di stagione. msn.com

lavori centro sportivo modenaIl Comune. Illuminazione del Braglia, piano di riqualificazione - Il Comune di riqualificherà l’impianto di illuminazione dello stadio ’Braglia’, sostenendo l’investimento condiviso con il Modena. ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.