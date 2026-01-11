Lavori per il centro sportivo del Modena chiude lo svincolo di ponte Navicello
A partire da sabato 17 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Ponte Navicello sulla strada provinciale 255
Partiranno sabato 17 gennaio i lavori di adeguamento della strada provinciale 255 "di San Matteo della Decima - Nonantolana", nella zona del ponte sul fiume Panaro a Bagazzano tra Nonantola e Modena.L'intervento comporterà il restringimento della carreggiata stradale ed il limite massimo di 30. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
