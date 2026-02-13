Si spaccia come associazione culturale | 170mila euro di ricavi non dichiarati

Macerata, 13 febbraio 2026 - Spacciandosi come un’associazione no profit, una scuola di lingue beneficia per anni di un regime fiscale agevolato, sottraendo alla tassazione quasi 170 mila euro di ricavi non dichiarati. Gli investigatori hanno scoperto che l'organizzazione, con sede in centro città, ha nascosto entrate attraverso fatture false e contabilità parallela, nascondendo così la reale portata del suo giro d’affari.

Macerata, 13 febbraio 2026 - Spacciandosi come un’associazione no profit, una scuola di lingue beneficia per anni di un regime fiscale agevolato, sottraendo alla tassazione quasi 170.000 euro. Ma viene scoperta dalla Guardia di finanza di Macerata. Nello svolgimento di mirate attività di polizia economico-finanziaria, i militari hanno individuato un’associazione culturale formalmente costituita quale ente di natura “non commerciale” ma, di fatto, operante come una vera e propria impresa commerciale. L’ente svolgeva attività di insegnamento di lingue straniere, corsi di lingua italiana per cittadini stranieri e servizi di supporto scolastico per studenti di ogni ordine e grado, interagendo con veri e propri clienti e non con associati, secondo modalità tipiche delle imprese commerciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si spaccia come associazione culturale: 170mila euro di ricavi non dichiarati Approfondimenti su spaccia associazione Genova, si spaccia da volontaria di un'associazione benefica e raccoglie le offerte, foglio di via dalla questura Una donna è stata denunciata a Genova dopo essere stata sorpresa a raccogliere donazioni davanti all'ospedale Galliera spacciandosi per volontaria di un’associazione benefica inesistente. Si spaccia per direttore della Mooney e si fa dare 8mila euro da un'esercente: nuova truffa scoperta a Sambuceto A Sambuceto, un uomo di 49 anni residente nel Casertano si è spacciato per il direttore della Mooney, riuscendo a ottenere 8mila euro da un’esercente di un tabacchi di San Giovanni Teatino. Ultime notizie su spaccia associazione Argomenti discussi: Tensione in via Cattaneo: contromanifestazione blocca il corteo Oggi non si spaccia; Via Cattaneo, cortei contrapposti: il presidio contro lo spaccio resta ridotto, sfila la protesta antifascista; Manifestanti di sinistra bloccano 'passeggiata anti spaccio' a Pisa; Via Cattaneo, sicurezza e tensione. Si fronteggiano i due cortei . Sguardo di Vicinato e Pisa Antifa. (VIDEO) - COSENZA, TRAFFICO DI DROGA: CINQUE ARRESTI IN CARCERE AL TERMINE DI UN’INDAGINE DELLA DDA Smantellata una presunta associazione dedita allo spaccio tra Marano Principato e l’area urbana cosentina. Sequestrati ingenti qua - facebook.com facebook Associazione mafiosa e traffico di droga: arrestato latitante x.com