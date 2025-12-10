Si spaccia per direttore della Mooney e si fa dare 8mila euro da un' esercente | nuova truffa scoperta a Sambuceto

A Sambuceto, un uomo di 49 anni residente nel Casertano si è spacciato per il direttore della Mooney, riuscendo a ottenere 8mila euro da un’esercente di un tabacchi di San Giovanni Teatino. La truffa aggravata è stata scoperta dai carabinieri, che hanno denunciato l’uomo in stato di libertà.

