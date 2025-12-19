Genova si spaccia da volontaria di un' associazione benefica e raccoglie le offerte foglio di via dalla questura

Una donna è stata denunciata a Genova dopo essere stata sorpresa a raccogliere donazioni davanti all'ospedale Galliera spacciandosi per volontaria di un’associazione benefica inesistente. La donna, con un foglio di via dalla questura, si era presentata come rappresentante di un ente mai esistito, ottenendo ingenti offerte. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull’autenticità delle raccolte benefiche in città.

