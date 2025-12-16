Sorpassa tutti con l'Audi e si schianta contro l'auto guidata da una 36enne | morta Vanessa Sferragatta

Un incidente mortale si è verificato quando un'auto, durante un sorpasso azzardato, ha travolto Vanessa Sferragatta a bordo della sua Lancia Y. La donna, 36 anni, stava tornando a casa con la sua famiglia, ma l'impatto ha avuto conseguenze tragiche. L'episodio sottolinea i pericoli della guida imprudente e la gravità delle scelte al volante.

Vanessa Sferragatta era a bordo della sua Lancia Y e stava tornando a casa da suo marito e i suoi due figli quando è stata presa in pieno dal conducente di un'Audi che stava compiendo un sorpasso azzardato. Fanpage.it Audi Rs6 crash at 300 KM/H final accurate simulation #Inzaghi mette la freccia e sorpassa tutti La vittoria di Empoli per 3-1 non è solo un colpo pesante in trasferta: certifica che alla 15ª giornata il Palermo di Filippo Inzaghi è il migliore da quando il Palermo è in Serie B. Il confronto secco dice tutto: 2025/26 (Inzag - facebook.com facebook