Si ricorre sempre più alle rate per curarsi

In provincia di Lucca, sempre più persone scelgono di ricorrere alle rate per coprire le spese mediche, un fenomeno che sta crescendo rapidamente negli ultimi mesi. Secondo le informazioni raccolte dal sito “Facile”, questa tendenza si spiega con l’aumento dei costi delle cure e con le difficoltà di pagare tutto in un’unica soluzione. Tra le richieste più frequenti, ci sono prestiti per interventi chirurgici e visite specialistiche che, prima, si pagavano subito, ora vengono dilazionati nel tempo.

I prestiti per spese mediche in provincia di Lucca rappresentano, secondo le informazioni che arrivano dai siti raccolti dal sito “ Facile.it ”, circa il 4% del totale delle sottoscrizioni richieste. Secondo la società italiana fondata nel 2008 che opera come sito di comparazione, promozione e intermediazione di assicurazioni, prodotti finanziari e altro, nel 2025 i dati sui prestiti richiesti per far fronte a spese sanitarie ammontano esattamente al 3,91%. Si tratta del numero di persone che hanno cercato di ottenere una somma di 5.425 euro da restituire nell’arco di tempo di 52 rate (due anni e otto mesi), con un costo pari a 119 euro al mese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si ricorre sempre più alle rate per curarsi Povertà sanitaria, la ferita nascosta sempre più profonda: nel 2025 in 500mila non riescono a curarsi Musumeci: per Niscemi stop alle rate per i mutui. Fitto: dall’Ue sostegno alle Regioni colpite da Harry Il governatore Musumeci annuncia che a Niscemi si fermeranno i pagamenti delle rate dei mutui. Contenuti correlati Argomenti discussi: Si ricorre sempre più alle rate per curarsi; I divari di genere nei percorsi Stem in un mondo sempre più tecnologico; Fao: pesca e acquacoltura sempre più vulnerabili alle frodi alimentari; Desertificazione bancaria: il calo delle filiali non si ferma, ecco i dati aggiornati. Cure sempre più lunghe e costose. E i maremmani ricorrono ai prestitiDa uno studio sui tempi in cui si ottiene una visita è emersa la necessità di rivolgersi al privato. Giovannelli (Spi-Cgil): Le cifre sono più ampie dei 4.100 stimati. Stop all’intramoenia per alcune ... msn.com Quando si va in pensione? Sempre più tardi. Dal 2028 ogni due anni si sale di tre mesiFissata la regola principale, non c’è alcuna eccezione. L’Ape sociale – l’Anticipo pensionistico confermato anche per il 2026 – non può essere considerata tale visto che non si tratta di un assegno ... repubblica.it Oggi ricorre il 47° anniversario dalla fondazione della Repubblica Islamica e la domanda che si mormora attorno a Torre Azadi, a Teheran, non è più se o quando il regime cadrà, ma chi sta pagando il prezzo della sua agonia. I giovani, patriottici ma moderni - facebook.com facebook