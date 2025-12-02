Povertà sanitaria la ferita nascosta sempre più profonda | nel 2025 in 500mila non riescono a curarsi

Ildifforme.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di fronte a questi numeri, Banco Farmaceutico ha voluto lanciare un allarme. "I dati sulla povertà sanitaria ci restituiscono, anche quest'anno un quadro preoccupante per migliaia di famiglie", ha sostenuto Sergio Daniotti, presidente della Fondazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

povert224 sanitaria la ferita nascosta sempre pi249 profonda nel 2025 in 500mila non riescono a curarsi

© Ildifforme.it - Povertà sanitaria, la ferita nascosta sempre più profonda: nel 2025 in 500mila non riescono a curarsi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Povert224 Sanitaria Ferita Nascosta