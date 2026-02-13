Si infatua dell’insegnante e la perseguita con avance e appostamenti | divieto di avvicinamento per un 28enne

Luca Rossi si è innamorato dell’insegnante e ha iniziato a perseguitarla con continue avances e appostamenti, nonostante il divieto. La polizia ha disposto un ordine di allontanamento, ma lui ha continuato a seguirla, nascondendosi tra le vie del centro. Ora, il 28enne dovrà rispettare il divieto di avvicinamento e indossare il braccialetto elettronico, per evitare ulteriori azioni persecutorie. La donna, visibilmente preoccupata, ha raccontato di aver ricevuto numerosi messaggi e di averlo visto spiarla di nascosto.

Il provvedimento è stato applicato nelle scorse ore nei confronti di un indagato residente a Lecce, ex studente della vittima. Nel 2024 era stato già destinatario di un ammonimento da parte del questore LECCE – Le avance non cessano neppure col provvedimento del questore: ora dovrà girare alla larga dalla vittima e indosserà il braccialetto elettronico. Indagato per atti persecutori e furto aggravato nei confronti della sua ex insegnante, per lui scatta infatti anche il divieto di avvicinamento. La misura è stata applicata due giorni fa a Lecce, dalla polizia, nei confronti di un 28enne di origini gambiane.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su infatua insegnante Per mesi perseguita l’ex al lavoro. Disposto il divieto di avvicinamento Un operatore sanitario cinquantenne perseguita un’ex collega con minacce e comportamenti ossessivi. Perseguita l’ex marito, gli buca le ruote e aggredisce la sua nuova compagna: scatta il divieto di avvicinamento Ultime notizie su infatua insegnante Si infatua dell’insegnante e la perseguita con avance e appostamenti: divieto di avvicinamento per un 28enneIl provvedimento è stato applicato nelle scorse ore nei confronti di un indagato residente a Lecce, ex studente della vittima. Nel 2024 era stato già destinatario di un ammonimento da parte del questo ... lecceprima.it