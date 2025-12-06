ABBONATI A DAYITALIANEWS Divieto di avvicinamento per una donna di 53 anni. Misura cautelare severa a Gela nei confronti di una 53enne, accusata di aver perseguitato e danneggiato l’auto dell’ex marito dopo la richiesta di separazione. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha disposto l’obbligo del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dall’uomo. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia, al termine di un’attività investigativa avviata dal Commissariato locale in seguito alla denuncia presentata dalla vittima. Otto episodi di danneggiamento in meno di un mese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Perseguita l’ex marito, gli buca le ruote e aggredisce la sua nuova compagna: scatta il divieto di avvicinamento