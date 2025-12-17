Per mesi perseguita l’ex al lavoro Disposto il divieto di avvicinamento

Un operatore sanitario cinquantenne perseguita un’ex collega con minacce e comportamenti ossessivi. Dopo mesi di stalking, è stato disposto un divieto di avvicinamento, in risposta alla grave escalation delle sue intimidazioni. La vicenda evidenzia i rischi legati alle persecuzioni sul luogo di lavoro e l’importanza di intervenire tempestivamente per tutelare le vittime.

© Ilrestodelcarlino.it - Per mesi perseguita l'ex al lavoro. Disposto il divieto di avvicinamento "Piuttosto che vederti con un'altra persona preferisco vederti morta". Con queste minacce l' operatore sanitario cinquantenne si rivolgeva alla collega di cui era ossessionato. I due avevano avuto una relazione che si era conclusa un anno fa. Ma l'uomo non aveva mai accettato la fine della storia. E così oltre a minacciare l'ex, in questi mesi le ha condizionato la vita con atteggiamenti persecutori. Adesso nei suoi confronti è stato disposto un divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi frequentati dalla stessa, con braccialetto elettronico. E questo benché entrambi siano impiegati nella stessa struttura sanitaria.

