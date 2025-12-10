Blitz dei carabinieri a Caserta | quattro indagati per sfruttamento di braccianti irregolari

Un blitz dei carabinieri a Villa Literno, Caserta, ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone per sfruttamento di braccianti irregolari e intermediazione illecita nel settore agricolo. L'operazione mira a contrastare le pratiche di sfruttamento e illegalità nel comparto, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel tutela dei diritti dei lavoratori.

Blitz dei carabinieri a Villa Literno, in provincia di Caserta, dove quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro all'interno di un'azienda agricola. Il proprietario, Agostino Salzano, aiutato dalla sua compagnia e collaboratrice Mirtela Lusha, da Raghuwender Singh - detto Michele - e da Sunil Singh, avrebbero reclutato dei braccianti indiani irregolari e privi di contratto, organizzato il loro trasporto su furgoni intestati al titolare dell'azienda, imposto orari dalle 7:00 alle 16:00 con un compenso tra i 15 e i 50 euro al giorno, completamente in nero, omesso qualunque pratica per garantire la sicurezza e posto i lavoratori sotto uno stretto controllo, compreso il monitoraggio gps.