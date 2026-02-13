Sfilano otto carri dopo la musica e il ballo e poi via all’applausometro

E’ arrivato il momento della sfilata dei carri del Carnevale della Montagna, organizzato dal Comitato Parrocchiale per le Feste, che quest’anno ha deciso di puntare su carri più grandi e dettagliati per attirare un pubblico sempre più numeroso. Dopo la musica e il ballo, otto carri colorati hanno attraversato le strade del paese, mentre i residenti applaudivano entusiasti, pronti a valutare con l’applausometro i lavori più belli.

E' atteso il pienone alla sfilata dei carri del Carnevale della Montagna, organizzato dal Comitato Parrocchiale per le Feste. La festa raccoglie tradizionalmente grandi consensi, se poi il clima, come sembra, sarà meno rigido dello scorso anno, tanto meglio per chi vorrà affollare la piazza del borgo capoluogo. Questo è il programma definitivo, anche se gli orari potrebbero subire modifiche in base al tempo e all'evolversi della giornata. Quella che si svolgerà domenica 15 febbraio è l'edizione numero sette e prevede la chiusura delle strade dalle 10 del mattino a mezzanotte. Alle 13.30 via alla manifestazione, alle 14 l'esibizione delle scuole di ballo, alle 14.

Questa sera i carri di Carnevale sono sfilati in notturna a Viareggio, nonostante la pioggia incessante che ha accompagnato tutta la giornata.

Le strade si riempiono di carri colorati e maschere mentre le persone si preparano a festeggiare.

