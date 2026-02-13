Settimana di maltempo sull’Italia | fiume atmosferico dai Caraibi e poi gelo artico per San Valentino

Una settimana di maltempo sull’Italia, con piogge intense e freddo pungente, è iniziata grazie a un vasto fiume atmosferico proveniente dai Caraibi che si è rafforzato sopra il Mediterraneo, portando con sé umidità e precipitazioni abbondanti. Questa massa di aria calda e umida si è combinata con un intenso gelo proveniente dall’Arctic, creando condizioni di forte instabilità e temperature molto basse che si faranno sentire soprattutto nelle zone settentrionali. Diversamente da altre occasioni, questa perturbazione si distingue per la sua origine tropicale, un dettaglio che ha contribuito a intensificare le piogge e le nevicate, già seg

ABBONATI A DAYITALIANEWS Anticiclone ancora assente, arrivano perturbazioni atlantiche. L’anticiclone continua a rimanere lontano dalla scena e l’Italia si prepara a vivere un’altra settimana dominata dalle perturbazioni atlantiche. Fino a giovedì 12 febbraio il nostro Paese sarà interessato da un flusso eccezionalmente umido in arrivo addirittura da Portorico, un vero e proprio fiume atmosferico capace di attraversare l’Atlantico. Prima di raggiungere la Penisola, il sistema colpirà la penisola iberica, in particolare Portogallo e Spagna, con piogge intense e rischio alluvioni. Successivamente scaricherà la sua energia anche sull’Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Settimana di maltempo sull’Italia: fiume atmosferico dai Caraibi e poi gelo artico per San Valentino Approfondimenti su san valentino Gelo artico sull’Italia: piogge e neve a bassa quota, Epifania all’insegna del maltempo Un’ondata di aria artica sta interessando l’Italia, portando temperature in calo e condizioni di maltempo diffuso. Gelo artico sull’Italia nella notte di San Silvestro: che tempo farà a Capodanno Nella notte di San Silvestro, l’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di freddo artico, con temperature in diminuzione e venti intensi. Ultime notizie su san valentino Argomenti discussi: In arrivo il ciclone di San Valentino sull’Italia, previsto maltempo a oltranza; Meteo Sicilia - Treno di perturbazioni in arrivo sull'Isola. Nuove intense fasi di maltempo, dettagli; Maltempo a oltranza: in arrivo il ciclone di San Valentino sull’Italia; Meteo, un'altra settimana di maltempo: attesi vento e piogge ma Palermo toccherà i 20 gradi. Meteo: arriva un’altra Settimana di maltempoL’Italia si prepara ad affrontare una settimana caratterizzata da condizioni meteo fortemente instabili, dominate dal continuo passaggio di perturbazioni ... meteogiornale.it Meteo Prossima Settimana: Breve tregua, poi nuovo maltempoSe pensavate che, dopo il maltempo degli ultimi giorni, ci attendesse una pausa lunga e tranquilla, forse è il caso di rivedere i piani. La prossima ... meteogiornale.it San Valentino, per 3 italiani su 4 il regalo ideale è un weekend culturale - facebook.com facebook