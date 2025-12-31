Gelo artico sull’Italia nella notte di San Silvestro | che tempo farà a Capodanno

Nella notte di San Silvestro, l’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di freddo artico, con temperature in diminuzione e venti intensi. Le condizioni meteorologiche prevedono anche piogge diffuse in molte regioni, influenzando il clima di Capodanno. È importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare eventuali spostamenti o precauzioni durante le festività di fine anno.

L'ondata di freddo in arrivo. La chiusura del 2025 e l'avvio del 2026 saranno segnati da una decisa irruzione di aria artica sull'Italia, con temperature in forte calo, vento intenso e piogge diffuse. Alla base di questo scenario c'è l'interazione tra un vortice ciclonico sulla Russia e l' anticiclone Atlantico che, come spiegano gli esperti di 3bmeteo, stanno convogliando verso l'Europa centrale una massa d'aria gelida. Sul Baltico, questo flusso ha già generato raffiche fino a 120 km orari. Il contrasto con l'aria più mite legata all'anticiclone ha dato origine a un fronte instabile pronto a investire la Penisola.

