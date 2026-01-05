Gelo artico sull’Italia | piogge e neve a bassa quota Epifania all’insegna del maltempo

Un’ondata di aria artica sta interessando l’Italia, portando temperature in calo e condizioni di maltempo diffuso. Piogge e neve a bassa quota sono previste in molte regioni, in particolare durante le festività di Epifania. Questa fase invernale, causata dall’irruzione fredda proveniente dal Nord Europa, influenzerà il clima del paese nei prossimi giorni, segnando un cambiamento significativo rispetto alle temperature più miti dei mesi precedenti.

L’ irruzione di aria artica in discesa dal Nord Europa segna l’avvio di una fase pienamente invernale sull’Italia, con un sensibile calo delle temperature e un peggioramento diffuso delle condizioni meteorologiche. Le correnti fredde e instabili favoriranno la formazione di una circolazione ciclonica sul Mediterraneo, destinata a mantenere il tempo perturbato su molte regioni nei prossimi giorni. L’inizio della settimana vede l’ingresso di masse d’aria fredde, capaci di alimentare un ciclone mediterraneo. Da lunedì 5 gennaio sono attese piogge e temporali soprattutto al Centro-Sud, mentre la fase più intensa del maltempo è prevista tra l’Epifania e mercoledì 7 gennaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gelo artico sull’Italia: piogge e neve a bassa quota, Epifania all’insegna del maltempo Leggi anche: Meteo 1 gennaio 2026: gelo artico sull’Italia, temperature sotto zero e neve a bassa quota Leggi anche: Italia, arriva il gelo artico: neve e problemi anche a bassa quota. Prestare attenzione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Gelo artico sull’Italia nella notte di San Silvestro | che tempo farà a Capodanno; Meteo 1 gennaio 2026 | gelo artico sull’Italia temperature sotto zero e neve a bassa quota. Freddo artico Italia fino 31 dicembre poi piogge - Ondata freddo artico in Italia fino 31 dicembre. ilmetropolitano.it

