Serie C | Juventus Next Gen doma la Sambenedettese 4-2 primo tempo in salita e reazione di Lulli insufficiente

La Juventus Next Gen ha battuto 4-2 la Sambenedettese nel match di Serie C giocato allo stadio di Vinovo, con un primo tempo decisamente negativo che ha messo in difficoltà la squadra di Lulli. La formazione ospite è entrata in campo con determinazione, ma ha subito due reti nei primi 20 minuti, rendendo difficile il recupero nonostante la reazione nel secondo tempo. La Sambenedettese ha tentato di riaprire il match, ma le occasioni create non sono state sufficienti a evitare la sconfitta.

Juventus Next Gen-Sambenedettese 4-2: Un Primo Tempo Fatale e la Grinta di Lulli Non Basta. La Sambenedettese incassa una pesante sconfitta per 4-2 contro la Juventus Next Gen in Serie C, compromettendo la sua posizione in classifica. La partita, disputata il 12 febbraio 2026, ha visto i rossoblù subire un primo tempo disastroso, nonostante un miglioramento nella ripresa e la spinta di Lulli, subentrato nella seconda frazione di gioco. Una Difesa in Affanno e un Avvio Infernale. L’incontro ha subito evidenziato le fragilità difensive della Sambenedettese. La squadra ha incassato quattro gol nel primo tempo, subendo la pressione offensiva della Juventus Next Gen.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo il primo tempo, i tifosi della Juventus Next Gen e della Sambenedettese hanno assistito a una partita fatta di alti e bassi.

Dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen, Mancinelli non nasconde la sua rabbia.

