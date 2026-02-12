Dopo il primo tempo, i tifosi della Juventus Next Gen e della Sambenedettese hanno assistito a una partita fatta di alti e bassi. La squadra di casa ha iniziato bene, portandosi in vantaggio, ma ha subito il ritorno degli avversari. Alla fine del primo tempo, i giudizi sui protagonisti sono già chiari: alcuni si sono distinti positivamente, altri hanno deluso. La partita resta aperta e tutto si deciderà nella ripresa.

Sterling Juventus, il fantasista inglese ha trovato l’accordo con un nuovo club a parametro zero. I dettagli Duran Juve, spunta un nuovo retroscena sul calciatore: a gennaio è stato proposto a queste squadre. I dettagli Calciomercato Juve: svolta per Darwin Nunez! Cambia tutto dopo l’arrivo di Benzema all’Al-Hilal. Ecco cosa sta succedendo Castro Juve, sfuma uno dei possibili obiettivi dei bianconeri? La notizia è ufficiale. I dettagli Vlahovic Juve, perché la permanenza del serbo non si può ancora escludere. Spunta un’idea Juventus Next Gen, David Puczka premiato come giocatore del mese in Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Next Gen Sambenedettese: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Approfondimenti su Juventus Next Gen

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Next Gen

Argomenti discussi: Torres-Juve Next Gen 0-3, le pagelle di Plp: il solito rigorino a sfavore, il solito campo di patate, i sei stranieri in bianconero… ma i rossoblù hanno giocato e lottato. Zaccagno e Brentan i migliori, Zecca sottotono; Next Gen, 3-0 alla Torres: la Juve di Brambilla vola con Puczka, Guerra e Cerri e continua a sognare; Le Pagelle | Torres: Zaccagno ci prova, per Zambataro una leggerezza che pesa; Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: Dimarco (8) onnipotente, Muric sciagurato e recidivo (3). Lautaro (6,5) raggiunge Boninsegna.

Pagina 2 | Juve Next Gen-Sambenedettese: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri, allenati da Brambilla, vogliono continuare a correre tra le prime della classifica e tenersi stretto il quarto posto ... tuttosport.com

Torres-Juventus Next Gen 0-3, i bianconeri vincono e volano al quarto posto. Brambilla azzecca i cambi90'+2 - Finisce il match!! La Juventus Next Gen batte con pieno merito la Torres con un netto 3-0 e vola in classifica. I bianconeri, infatti, sono al momento quarti a quota 36 punti. Ottimi ... tuttojuve.com

Juventus Lazio / Le pagelle del corrieredellosport Sarri (all.) 6,5: Notte di stelle e streghe. Decisivi i ko di Gila e Provstgaard.Sarri (all.) 6,5: Notte di stelle e streghe. Decisivi i ko di Gila e Provstgaard. Provedel 8: Il colmo della beffa è suo: Kalulu-gol dopo vari m - facebook.com facebook

Juventus-Lazio, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com