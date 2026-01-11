Nel campionato di Serie C di basket, le squadre si preparano alla seconda parte della stagione. I Dragons osservano un turno di riposo, mentre l’Union Basket gioca in casa contro Valdisieve. A metà campionato, la classifica vede in testa Prato con l’Union, seguita dai Dragons, confermando un equilibrio competitivo tra le prime posizioni.

Il campionato di serie C di basket è arrivato al giro di boa. I verdetti di metà stagione, per quanto riguarda le prime posizioni, però sono già definiti e parlano pratese: prima l’Union Basket, secondi i Dragons. E ciò a prescindere da quello che accadrà in questo fine settimana, in cui si disputa l’ultima partita del girone d’andata che, fra l’altro, vedrà scendere sul parquet una sola delle nostre squadre. I Dragons, infatti, osservano il loro turno di riposo. La capolista Union chiude invece alla palestra Toscanini, contro Valdisieve (palla a due alle 18). Ai fini della classifica definitiva di girone d’andata, il match non ha particolare rilevanza: il primo posto agli uomini di coach Tommaso Paoletti non lo può togliere nessuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C: riposano i Dragons. L’Union gioca in casa. Duello con Valdisieve

