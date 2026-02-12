Calcio un brutto Ravenna finisce ko a Terni | l' Arezzo vince e scappa a +10
Questa sera il Ravenna esce sconfitto 2-0 contro la Ternana al Liberati. La squadra di casa gioca bene e conquista i tre punti senza troppi problemi. La vittoria dell’Arezzo a Carpi invece allontana i romagnoli dalla vetta: ora sono a 10 punti di distanza dalla capolista.
Al Liberati finisce 2-0 per gli umbri. L'Ascoli pareggia a si porta a -2 dagli uomini di Marchionni Brutta prestazione del Ravenna, sconfitto meritatamente 2-0 al Liberati dalla Ternana. La contemporanea vittoria della capolista Arezzo a Carpi rende la vetta del girone B distante ben 10 lunghezze. Contro la Torres trova il pareggio (2-2) al 95' l'Ascoli terzo in classifica che rosicchia un punto ai bizantini, sopra i marchigiani di due mattoncini. Domenica al Benelli è in programma la sfida alla Juventus Next Gen. Poche emozioni nel primo tempo. Al 9' Fischnaller prova la conclusione sugli sviluppi di un calcio di punizione ma senza fortuna.🔗 Leggi su Today.it
Calcio, un brutto Ravenna finisce ko a Terni: l'Arezzo vince e scappa a +10Brutta prestazione del Ravenna, sconfitto meritatamente 2-0 al Liberati dalla Ternana. La contemporanea vittoria della capolista Arezzo a Carpi rende la vetta del girone B distante ben 10 lunghezze. C ... today.it
