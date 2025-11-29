Calcio il Ravenna ritrova la vittoria | Pineto ko 3-0 e momentaneo primo posto in classifica
Il Ravenna espugna 3-0 Pineto portandosi momentaneamente in testa al girone B di Serie C. Decisive le reti di Di Marco, Corsinelli e Spini che permettono ai bizantini di ritrovare il sorriso dopo i pareggi con Livorno e Gubbio. Domenica prossima al Benelli i ragazzi di Marchionni ospiteranno il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
