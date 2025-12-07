Afc si interrompe la striscia positiva delle amaranto

Lanazione.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 7 dicembre 2025 –  . Nonostante la buona prestazione, l'ACF Arezzo non riesce ad arginare la capolista. Ultima gara casalinga del 2025 per l’ACF Arezzo. Al “Bruno Nespoli ” arriva il Como 1907, al momento primo in classifica. ACF AREZZO – COMO 1907 ACF Arezzo: Verano, Fortunati (Bossi 78’), Tuteri, Blasoni, Ghio (Viesti 78’), Termentini (Lazzari 62’), Corazzi (Di Benedetto 85’), Vlassopoulou, Lorieri (Barsali 62’), Tamburini, Razzolini A disposizione: Di Nallo, Viesti, Di Benedetto, Bossi, Lazzari, Beduschi, Perfetti, Barsali, Davico All. 🔗 Leggi su Lanazione.it

afc si interrompe la striscia positiva delle amaranto

© Lanazione.it - Afc, si interrompe la striscia positiva delle amaranto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Warner bros interrompe la striscia da oltre 40 milioni al box office

Pronostico Bayern Monaco-Club Brugge: la clamorosa striscia non s’interrompe

Chivu Inter, si interrompe a 7 la striscia di vittorie raccolte consecutivamente dai nerazzurri! Il dato

afc interrompe striscia positivaAfc, si interrompe la striscia positiva delle amaranto - Nonostante la buona prestazione, l'ACF Arezzo non riesce ad arginare la capolista. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Afc Interrompe Striscia Positiva