afc si interrompe la striscia positiva delle amaranto

Arezzo, 7 dicembre 2025 – . Nonostante la buona prestazione, l'ACF Arezzo non riesce ad arginare la capolista. Ultima gara casalinga del 2025 per l’ACF Arezzo. Al “Bruno Nespoli ” arriva il Como 1907, al momento primo in classifica. ACF AREZZO – COMO 1907 ACF Arezzo: Verano, Fortunati (Bossi 78’), Tuteri, Blasoni, Ghio (Viesti 78’), Termentini (Lazzari 62’), Corazzi (Di Benedetto 85’), Vlassopoulou, Lorieri (Barsali 62’), Tamburini, Razzolini A disposizione: Di Nallo, Viesti, Di Benedetto, Bossi, Lazzari, Beduschi, Perfetti, Barsali, Davico All. 🔗 Leggi su Lanazione.it
