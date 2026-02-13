Carlo Conti Laura Pausini e tutti i cantanti di Sanremo 2026 arrivano al Quirinale per l' incontro con il presidente Mattarella Guarda il video di Amicait

Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i cantanti di Sanremo 2026 arrivano al Quirinale per l'incontro con il presidente Mattarella. Sono stati accolti in modo spontaneo e tra sorrisi, mentre le auto si fermavano davanti alla residenza ufficiale, per discutere del ruolo della musica e della cultura nel Paese. Questo faccia a faccia, organizzato per la prima volta quest’anno, si distingue per la presenza di numerosi artisti in costume elegante, alcuni con valigie e microfoni, pronti a parlare di fronte al Presidente.

(askanews) – Uno dopo l’altro arrivano al Quirinale i cantanti in gara al Festival di Sanremo, per essere ricevuti da Sergio Mattarella, che dopo essere stato il primo presidente della Repubblica a partecipare al Festival di Sanremo nel 2023, ha deciso di incontrare al Colle cantanti e conduttori. Per Carlo Conti, Laura Pausini e i Big in gara è dunque un incontro storico, e per questo hanno tutti scelto un look sobrio, preferendo generalmente tinte scure, mentre alcune tra cui la stessa Pausini ed Elettra Lamborghini hanno scelto di vestire con toni chiari. «È una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione», ha detto Carlo Conti con un video su Instagram annunciando l’evento. 🔗 Leggi su Amica.it

Carlo Conti e il cast di Sanremo 2026 sono arrivati questa mattina al Quirinale, dove sono stati ricevuti dal presidente Sergio Mattarella, che ha voluto incontrarli per un saluto ufficiale prima dell'inizio del festival.

Questa mattina, i cantanti in gara al Festival di Sanremo si sono recati al Quirinale.

