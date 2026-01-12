Rifiuti di sei aziende tessili abbandonati nelle campagne | scatta il sequestro

Sei aziende tessili tra Sant’Arpino, Grumo Nevano e Frattaminore sono state coinvolte nel traffico illecito di rifiuti, con materiali abbandonati nelle campagne circostanti. A seguito di indagini, sono stati effettuati sequestri per tutelare l’ambiente e prevenire ulteriori illeciti. L’operazione sottolinea l’importanza di controlli rigorosi nel settore tessile per garantire la corretta gestione dei rifiuti.

Rifiuti tessili abbandonati in discariche abusive, scatta il sequestro di 6 opifici - Le indagini con l’utilizzo dei droni SANT’ARPINO – Traffico di rifiuti illeciti da sei aziende tessili ubicate a Sant’Arpino, Grumo Nev ... casertace.net

Rifiuti tessili smaltiti illegalmente: blitz tra Sant’Arpino, Grumo Nevano e Frattaminore - Un sistema rodato, capace di muovere tonnellate di scarti tessili lontano dai circuiti legali fino a trasformare una strada vicinale in una discarica abusiva. pupia.tv

MITSUBISHI CANTER FUSO – EURO 6 – VASCA RACCOLTA RIFIUTI GRUPPO BARONE SRL propone in vendita Mitsubishi Canter Fuso Euro 6, allestito con vasca per raccolta rifiuti, ideale per servizi ambientali, aziende municipalizzate e operatori del se - facebook.com facebook

Rifiuti di Imballaggio : Requisiti PPWR per le Aziende x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.