Rifiuti di sei aziende tessili abbandonati nelle campagne | scatta il sequestro
Sei aziende tessili tra Sant’Arpino, Grumo Nevano e Frattaminore sono state coinvolte nel traffico illecito di rifiuti, con materiali abbandonati nelle campagne circostanti. A seguito di indagini, sono stati effettuati sequestri per tutelare l’ambiente e prevenire ulteriori illeciti. L’operazione sottolinea l’importanza di controlli rigorosi nel settore tessile per garantire la corretta gestione dei rifiuti.
Traffico di rifiuti illeciti da sei aziende tessili ubicate a Sant’Arpino, Grumo Nevano e Frattaminore. La Procura di Napoli Nord scopre la filiera dello smaltimento illegale e procede a sequestrare gli stabilimenti, produttori degli scarti che finivano nelle campagne.Le indagini con i. 🔗 Leggi su Casertanews.it
