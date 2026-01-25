A Massa Lombarda, un nuovo monumento alla donazione di sangue è stato inaugurato presso la rotonda di via Repubblica. Realizzato per riconoscere il gesto silenzioso e fondamentale dei donatori, questo simbolo vuole testimoniare l’importanza del contributo volontario. L’iniziativa, promossa dall’Avis, mira a valorizzare e ringraziare chi ogni giorno salva vite attraverso un gesto semplice ma essenziale.

C’è un gesto che non fa rumore, non chiede riconoscimenti eppure salva vite ogni giorno. Ieri mattina Massa Lombarda lo ha trasformato in un simbolo visibile e permanente, inaugurando alla rotonda di via Repubblica il monumento Avis dedicato al dono del sangue. Due mani che si aprono, una goccia al centro: un’immagine essenziale che racconta l’umanità, la responsabilità e la solidarietà di chi sceglie di donare. A scoprire ufficialmente l’opera sono stati il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, la presidente di Avis, Carla Bianchi e il parroco don Fabio Gennai. La benedizione è stata impartita insieme a padre Vasile, in un segno di dialogo e condivisione tra le diverse comunità religiose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un monumento per ringraziare i donatori di sangue"

