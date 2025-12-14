Natale a Napoli caos senza freni Librandi Fi | Ora basta Servono regole chiare e una gestione ordinata de flussi

Il Natale a Napoli sta vivendo un momento di caos crescente, con traffico congestionato e quartieri centrali paralizzati. La mancanza di un coordinamento efficace sta esasperando cittadini e commercianti, evidenziando l’urgenza di regole chiare e di una gestione più ordinata dei flussi per garantire un clima più sereno durante le festività.

‘Il Natale a Napoli sta diventando l’emblema di una città senza guida: traffico paralizzato, quartieri centrali bloccati, cittadini esasperati e commercianti lasciati soli nel momento più importante dell’anno. È il risultato di un’amministrazione priva di programmazione e incapace di governare la complessità della città”. Lo afferma Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania. ”Nel periodo natalizio – per l’esponente azzurro – servirebbero regole chiare, mobilità efficiente, sicurezza e una gestione ordinata dei flussi. Invece assistiamo a una confusione permanente che penalizza famiglie, lavoratori e attività commerciali, proprio mentre il commercio avrebbe bisogno di sostegno e non di ulteriori ostacoli”. Ildenaro.it Gioco Senza Frontiere, a Napoli aspettando il Natale della Bella Piazza - Domenica 14 dicembre dalle ore 11 in Piazza Garibaldi si svolge Gioco senza frontiere, aspettando il Natale della Bella Piazza. corrierenazionale.it

La lunga notte dei pescivendoli di Napoli: Tradizione antica, qui senza pesce non è Natale

