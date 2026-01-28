Autonomia spaziale europea istruzioni per l’uso L’analisi di Bianchi e De Carlo

La corsa allo spazio continua a essere un simbolo di potenza e tecnologia. Bianchi e De Carlo analizzano come l’Europa si muove per ottenere un’autonomia spaziale, cercando di ridurre la dipendenza da altri paesi. Intanto, i progetti e le iniziative si susseguono, in un settore che rimane strategico e competitivo.

La corsa allo spazio è stata uno strumento di proiezione geopolitica, dimostrazione di superiorità tecnologica e disponibilità di risorse finanziarie e quindi una misura della potenza di una nazione. Come nella corsa all’oro del XIX secolo, chi è arrivato per primo ha imposto le regole, controllato le rotte, accumulato vantaggi strutturali e tecnologici. Basti ricordare che l’Italia fu la terza nazione, dopo Russia e Usa, a lanciare nel 1964 il satellite San Marco, facendo ben sperare per il futuro. La posta in gioco è cambiata: la questione, oggi, non è se l’Europa sia presente nello spazio, ma se stia accumulando abbastanza “oro strategico”, in termini di infrastrutture, tecnologia e capacità industriale, per non diventare dipendente da chi ha iniziato a scavare prima. 🔗 Leggi su Formiche.net

