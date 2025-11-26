Salvini contro il ddl stupro | Legge troppo interpretabile Per il ministro chiedere il consenso lascia spazio alle vendette personali

Matteo Salvini abbatte il ddl stupro. Dopo lo stop arrivato a sorpresa in Senato, nonostante le garanzie della stessa Giorgia Meloni, il leader del Carroccio cavalca la battaglia politica e si intesta la frenata. Il consenso è “assolutamente condivisibile come principio”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti, “ma una legge che lascia troppo spazio alla libera interpretazione del singolo è una legge che rischia di intasare i tribunali e alimentare lo scontro invece di ridurre le violenze”. Il disegno di legge prevede che “senza consenso libero e attuale ” si configuri il reato di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

