Salvini contro il ddl stupro | Legge troppo interpretabile Per il ministro chiedere il consenso lascia spazio alle vendette personali
Matteo Salvini abbatte il ddl stupro. Dopo lo stop arrivato a sorpresa in Senato, nonostante le garanzie della stessa Giorgia Meloni, il leader del Carroccio cavalca la battaglia politica e si intesta la frenata. Il consenso è “assolutamente condivisibile come principio”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti, “ma una legge che lascia troppo spazio alla libera interpretazione del singolo è una legge che rischia di intasare i tribunali e alimentare lo scontro invece di ridurre le violenze”. Il disegno di legge prevede che “senza consenso libero e attuale ” si configuri il reato di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Donzelli, poco fa, ha spiegato in tv che se in questi tre anni i reati sono aumentati e i cittadini si sentono meno sicuri la colpa è della sinistra che ha governato negli anni precedenti (peraltro Salvini e la Lega facevano parte del governo Draghi, ma questo l’ha o - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, un altro orrore, un altro stupro ai danni di una donna. Basta! Quasi la metà dei denunciati per reati sessuali in Italia è di nazionalità straniera, pur rappresentando meno del 9% della popolazione totale. Avanti senza altri dubbi con la proposta della Leg Vai su X
Salvini rilancia la castrazione chimica per i casi di stupro: “Così fermiamo le violenze” - Commentando il caso di stupro avvenuto nel parco di Tor Tre Teste a Roma, ieri, in occasione della Giornata contro la violenza di genere, il leader della ... fanpage.it scrive
Salvini spiega perché il centrodestra ha bloccato il ddl stupri: «Vogliamo evitare vendette» - Il leader della Lega: «Vanno bloccati i ripetuti e intollerabili episodi di violenza, sacrosanto, ma bisogna lasciare meno spazio possibile alla discrezionalità» ... Da msn.com
Salvini: “In ddl consenso troppo spazio a interpretazione” - La ministra Roccella: “Dubbio è sul rovesciamento dell’onere della prova” ... Riporta msn.com