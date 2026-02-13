Senesi Juventus senza sosta | i bianconeri vedono il traguardo ma c’è da superare la concorrenza di quella big Il punto
Davide Senesi, il difensore del Bournemouth, è il nome più caldo nel mirino della Juventus, che punta a rinforzare la difesa già nelle prossime settimane. La società bianconera ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore, inserendolo tra le priorità di mercato per questa estate, mentre deve fronteggiare la concorrenza di Atlético Madrid, spinto dall’interesse di Diego Simeone. La candidatura di Senesi si distingue per la volontà della Juventus di puntare su un profilo giovane e affidabile, capace di integrarsi subito nel reparto arretrato.
Senesi Juventus, il centrale del Bournemouth in cima alla lista di Comolli: bianconeri al lavoro per l’estate, c’è da battere la concorrenza di Simeone. La programmazione della prossima stagione è già entrata nel vivo negli uffici della Continassa, dove la dirigenza bianconera sta lavorando sottotraccia per anticipare le mosse delle grandi d’Europa sui migliori parametri zero in circolazione. L’edizione odierna di Tuttosport non ha dubbi nell’indicare la priorità assoluta per il pacchetto arretrato: il nome cerchiato in rosso, anzi il “primissimo nome” sulla lista, è quello di Marcos Senesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Giovane Juventus, Comolli lancia la sfida a quella big di Serie A per il talento del Verona: dal prezzo alla concorrenza, tutti i dettagli
Senesi Juve, i bianconeri sfidano il Barcellona per il classe 1997: la mossa di Comolli per anticipare la concorrenza
La Juventus continua a monitorare con attenzione la crescita di Senesi, classe 1997, considerandolo un possibile rinforzo per la squadra.
