Senesi Juventus senza sosta | i bianconeri vedono il traguardo ma c’è da superare la concorrenza di quella big Il punto

Senesi Juventus senza sosta | i bianconeri vedono il traguardo ma c'è da superare la concorrenza di quella big

Davide Senesi, il difensore del Bournemouth, è il nome più caldo nel mirino della Juventus, che punta a rinforzare la difesa già nelle prossime settimane. La società bianconera ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore, inserendolo tra le priorità di mercato per questa estate, mentre deve fronteggiare la concorrenza di Atlético Madrid, spinto dall’interesse di Diego Simeone. La candidatura di Senesi si distingue per la volontà della Juventus di puntare su un profilo giovane e affidabile, capace di integrarsi subito nel reparto arretrato.