Senesi Juve i bianconeri sfidano il Barcellona per il classe 1997 | la mossa di Comolli per anticipare la concorrenza

La Juventus continua a monitorare con attenzione la crescita di Senesi, classe 1997, considerandolo un possibile rinforzo per la squadra. La strategia di Comolli mira a anticipare la concorrenza, mantenendo viva l’idea di un trasferimento. La Vecchia Signora non ha ancora preso una decisione definitiva, ma il nome del difensore argentino rimane tra quelli valutati per rafforzare il reparto difensivo.

Senesi Juve, la Vecchia Signora non molla la pista che porta all’argentino. La strategia è quella di portarlo in estate a parametro zero. Il panorama del calciomercato internazionale sta per accendersi attorno a uno dei profili più interessanti della Premier League. Le strade della Serie A e di Senesi sembrano destinate a incrociarsi, con la pista Juventus che diventa ogni ora più concreta. Il centrale del Bournemouth, classe 1997, rappresenta l’occasione perfetta per rinforzare la retroguardia bianconera senza intaccare il budget destinato ai cartellini. Secondo quanto riportato da calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

