Tre repubblicani si sono opposti alla decisione di mantenere i dazi sul Canada, chiedendo di eliminarli subito. La mossa arriva mentre si avvicinano le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, e molti parlamentari del partito cercano di conquistare di nuovo i loro seggi. La questione dei dazi sta dividendo i repubblicani, con alcuni che spingono per una linea più dura e altri che chiedono un approccio più aperto alle relazioni commerciali con il Canada. La tensione cresce nel partito, tra chi vuole mostrarne una faccia più moderata e chi invece difende le posizioni più

Si avvicina il mid term negli Stati uniti, e con le elezioni di metà mandato crescono le preoccupazioni dei parlamentari repubblicani che devono riconquistare il proprio seggio. Impresa che spetta alla maggioranza dei sei deputati Gop che hanno votato per cancellare i dazi del 25% comminati al vicino Canada dal presidente Donald Trump. Con il loro voto, e la defezione di un solo deputato democratico, la Camera ha preso posizione contro i dazi, scatenando l’ira del presidente degli Stati uniti. «Qualunque repubblicano, alla Camera o al Senato, che vota contro i dazi ne pagherà gravemente le conseguenze quando arriveranno le elezioni, e questo include le primarie!», ha scritto Trump su Truth Social riproponendo il ricatto ormai rodato: la minaccia di sostenere i rivali dei parlamentari riottosi alle primarie. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sei repubblicani si ribellano: via i dazi al Canada

La Camera dei Rappresentanti ha approvato il blocco dei dazi al Canada, sfidando apertamente Trump.

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una mozione che blocca i nuovi dazi sul Canada.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

America PANICS: Governors REBEL Against Trump — Canada Must Save Us!

La Camera Usa sfida Trump e vota per il blocco dei dazi al Canada. Ecco chi sono i sei deputati ribelliLa Camera a maggioranza repubblicana sfida Donald Trump e vota a favore del blocco dei dazi al Canada. Sei repubblicani Usa hanno unito le forze con i democratici per fermare le tariffe. La misura è s ... ansa.it

Trump, smacco al Congresso: il blocco dei dazi al Canada passa grazie ai repubblicaniSmacco alla Camera dei rappresentati per Donald Trump: la risoluzione che punta a cancellare i dazi della Casa Bianca per il Canada è passata grazie a sei deputati repubblicani, che si sono uniti in m ... msn.com